Наставник Руха Леонід Кучук був у не надто хорошому гуморі після поразки від Десни (0:1).

Після матчу 8-го туру УПЛ Десна – Рух журналістка ТК Футбол Даша Савіна брала коментар у тренера львівської команди Леоніда Кучука.

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Савіна поцікавилась у фахівця, що йому сподобалось у грі Руха. Кучук відповів, що Даша – дівчина, і, напевне, вона краще розуміє футбол, ніж він. Журналістка в ефірі програми Великий Футбол підтвердила, що це був прояв сексизму у її бік.

Нагадаємо, після 8-ми турів УПЛ Рух розташувався на 9-й сходинці.

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