"Залишімо цей конфлікт у спокої. Нехай колись цей відомий тренер, яким він сам себе вважає, спробує закласти фундамент із нуля. Я спокійно до цього ставлюсь. Я уважно вивчав його матчі з Інтером, із Шерифом – ці ігри допомагали мені.

Кучук гостро відповів критикам своєї роботи: "Хтось там каже, що я не тренер, бл**ь"

Я уважно вивчав його як тренера, як людину. Я на нього не ображаюсь. Якби я йому тоді не відповів, то я б себе не шанував. Це протистояння двох команд – маленької та великої. Протистояння команди, яка багато чого досягла, і команди, яка лише починає свій шлях. Я не зациклююсь на цьому", – сказав Кучук в інтерв'ю прес-службі Руху.

Нагадаємо, Де Дзербі у матчі 15-го туру УПЛ мав суперечку з наставником львів'ян і нібито дав йому пораду змінити роботу.

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