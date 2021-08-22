Кучук поскаржився на брак кадрів у Руха після поразки від СК Дніпро-1
Головний тренер львів'ян Леонід Кучук знайшов головну причину невдалих результатів своєї команди.
"У нас план на гру завжди перемагати. За рахунок чого? За рахунок виграних єдиноборств, швидкого руху гравців, швидкої гри в пас.
Гармата Ігнатенка і соло Назаренка у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Рух – 2:0
Ми будували гру від власних можливостей, аналізували гру суперника, їхні проблеми. Але нам не завжди це вдавалося зробити. Нам потрібно підсилюватися, щоб мати загальну потужність команди", – цитує Кучука офіційний сайт СК Дніпро-1.
Нагадаємо, у матчі з дніпрянами Рух зазнав вже третьої поразки в сезоні і після 5-ти турів опустився на дванадцяту сходинку турнірної таблиці УПЛ – в активі команди Кучука лише 4 очки.
СК Дніпро-1 впевнено переміг Рух у матчі з шедевральними голами Ігнатенка та Назаренка