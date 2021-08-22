"У нас план на гру завжди перемагати. За рахунок чого? За рахунок виграних єдиноборств, швидкого руху гравців, швидкої гри в пас.

Гармата Ігнатенка і соло Назаренка у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Рух – 2:0

Ми будували гру від власних можливостей, аналізували гру суперника, їхні проблеми. Але нам не завжди це вдавалося зробити. Нам потрібно підсилюватися, щоб мати загальну потужність команди", – цитує Кучука офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, у матчі з дніпрянами Рух зазнав вже третьої поразки в сезоні і після 5-ти турів опустився на дванадцяту сходинку турнірної таблиці УПЛ – в активі команди Кучука лише 4 очки.

СК Дніпро-1 впевнено переміг Рух у матчі з шедевральними голами Ігнатенка та Назаренка