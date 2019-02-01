Кучук очолив винниківський Рух

Першоліговий клуб визначився із новим головним тренером.

Сьогодні, 1 лютого, відбудеться презентація нового головного тренера винниківського Руху. Клуб завчасно не озвучує його імені, але, як стало відомо "Футбол 24" із власних, добре поінформованих джерел, наставником Руху стане знаменитий білоруський спеціаліст Леонід Кучук.

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Це вже не перший захід Кучука в український чемпіонат. У 2011-12 роках він працював із київським Арсеналом, а у 2017-му очолював кам'янську Сталь. Також тренував тираспольський Шериф, російські Кубань, Ростов, Локомотив (Москва) та ряд інших клубів.

Після першої половини сезону Рух посідає 13 місце у Першій лізі, маючи в активі лише 11 очок. Попереднім наставником команди був Юрій Вірт, який покинув Винники, попрацювавши тут менше двох місяців.

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