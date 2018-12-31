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Кучук очолить Рух після Нового року, – FootballHub

21:40 249 Читать на русском
Кучук очолить Рух після Нового року, – FootballHub
Леонід Кучук / фото із соцмереж

Відомий фахівець Леонід Кучук стане головним тренером винниківського клубу.

Рух із Винників незабаром призначить нового керманича команди. Ним стане 59-річний білоруський спеціаліст Леонід Кучук, повідомляє FootballHub.

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За інформацією джерела, тренер розпочне виконувати обов'язки головного тренера після Нового року. Перед Кучуком поставлене завдання вивести клуб з Винників в УПЛ.

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Нагадаємо, раніше білорус очолював українські Арсенал та Сталь. Також провів деякий час у Росії, де тренував Локомотив, Кубань та Ростов, який покинув у грудні 2017 року.

Теги
Перша ліга Рух Винники Рух Винники Леонід Кучук Леонід Кучук
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