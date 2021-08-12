Керівництво львівського Руха вивчає варіант із запрошенням ще одного фахівця з прізвищем Кучук – сина головного тренера Олексія.

34-річний тренер незабаром може поповнити штаб львів'ян, повідомляє Metaratings.

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Рух уже розпочав перемовини з Кучуком-молодшим. Син керманича галичан має досвід співпраці з батьком. Олексій Кучук був складовою його штабу мінського Динамо в 2020-2021 рр. Самостійно молодий фахівець працював із дублем і першою командою Крумкач.

До слова, Рух оголосив про повернення Кучука 4 серпня. Нині йому в роботі допомагають Віталій Романюк, Юрій Шевчук, Євген Іванов, Григорій і Борис Баранці.

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