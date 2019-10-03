Кучук: Матч з Маріуполем судив арбітр УПЛ, але невідомо, скільки він ним залишатиметься

Головний тренер львівського Руха Леонід Кучук прокоментував гру своєї команди проти Маріуполя в 1/16 фіналу Кубка України, а також розкритикував арбітра Дмитра Кривушкіна, який, на його думку, приймав сумнівні рішення під час матчу.

"Треба спокійно поставитися до цього матчу. Ми перевірили себе на фоні команди УПЛ. Є куди прогресувати. Матч був показовим та інформативним для мене. До УПЛ ще потрібно зробити досить багато кроків.

З приводу вилучення Ернеста – напевно, арбітру видніше. Цей епізод вирішив долю матчу. Ми створюємо напівмоменти, але цього мало, потрібно включати індивідуальну майстерність. Багатьом цей поєдинок показав, чого вони варті. Напевно, я також нічого не вартую.

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Маріуполь – дуже швидка команда, яка дуже добре грає в пас через зони інсайдів. Вони не боятися грати. Їм не вдалося забити з гри. Все вирішив стандарт. Арбітр там ставить штрафний, а там не ставить. Нам арбітр ставив штрафні тільки в центрі поля. Мені все ясно. Я все бачу. Це арбітр УПЛ, але невідомо, скільки він ним залишатиметься. Рухаємося далі в чемпіонаті", – цитує Кучука офіційний сайт Руха.

До слова, президент Руха Григорій Козловський також не добирав слів під час аналізу роботи рефері на матчі проти Маріуполя.

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