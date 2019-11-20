Кучук – про поразку Руха від Гірника-Спорт: Це просто катастрофа, сьогодні не було гри

Головний тренер Руха Леонід Кучук різко розкритикував свою команду за поразку від Гірника-Спорт в матчі 11-го туру Першої ліги.

"У мене ніяких емоцій. Самі програли цей матч. Допустили стільки обрізок, це просто катастрофа. Говорити про гру Руха немає сенсу, сьогодні її просто не було.

Рух у більшості сенсаційно поступився Гірнику-Спорт і втратив шанс стати лідером

Суперник справедливо переміг. Начебто і готувались серйозно. У надважкому матчі зрівняли рахунок, але потім самі ж собі і забили гол. Будемо грати далі", – поділився Кучук в коментарі офіційному сайту Руха.

Нагадаємо, Рух несподівано поступився Гірнику-Спорт (1:2) та втратив нагоду очолити Першу лігу.

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