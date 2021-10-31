"Я вдячний команді. Два дні тому ми відіграли в Кубку України 120 хвилин. Відновитись було практично неможливо. Суперник у цьому компоненті мав перевагу, але ми витримали.

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Я подякував своїй команді, тому що я знаю, як грати три гри за тиждень. У нас були непрості суперники. Наша команда лише відходить після карантину, проте бореться за кожне очко. Сьогодні я навіть вип'ю за команду", – цитує Кучука ТК Футбол.

Додамо, що після цієї нічиєї Рух набрав 13 очок і закріпився на десятій сходинці у турнірній таблиці УПЛ, Олександрія з 20 пунктами – шоста.

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