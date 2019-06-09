toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЄВРО-2020 УКРАЇНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПОРТУГАЛІЯ - НІДЕРЛАНДИ ШВЕЙЦАРІЯ - АНГЛІЯ

Кучинський: Якщо Карпати грають у дербі, то трибуни повні, а якщо з Шахтарем – 2-3 тисячі

20:09 218 Читать на русском
Кучинський: Якщо Карпати грають у дербі, то трибуни повні, а якщо з Шахтарем – 2-3 тисячі
Максим Кучинський / Карпати

Голкіпер Карпат Максим Кучинський прокоментував матчі проти Волині за місце в УПЛ.

42’ Денис Кожанов
71’ Сергій Сімінін
 
Дмитро Кльоц 37’
Крістіан Понде 82’
Денис Мірошніченко 90+4’
37’ Дмитро Кльоц
42’ Денис Кожанов
71’ Сергій Сімінін
82’ Крістіан Понде
90+4’ Денис Мірошніченко

"Зустрічі з Волинню для нас – два фінали. У першому матчі обидві команди грали більш акуратно. Після рахунку 0:0 в першому матчі нам потрібно було обов'язково забивати, і ми це зробили. Потім пропустили, але я дуже радий за команду, що ми все-таки вийшли знайшли в собі сили забити ці два голи.

Волинь – Карпати: фанат напав на арбітра матчу – суддівська бригада рятувалася втечею

Хотілося б кожен раз грати при заповненому стадіоні, як у цих двох матчах. Щоб не було поділу: якщо ми граємо дербі – трибуни повні, а якщо з Шахтарем або Олімпіком – 2-3 тисячі.

Карпати перемогли Волинь та зберегли прописку в УПЛ – арбітр втік з поля через розлючених фанатів

Хоча в глибині душі я розумію, що ми самі в цьому винні. Команда невдало виступала протягом сезону, і вболівальники перестали приходити на стадіон", – цитує Кучинського офіційний сайт Карпат.

blog_ava
Циганков довів, що коштує 50 мільйонів євро, – Сабо
13:17
3925
Теги
Карпати Карпати Максим Кучинський Максим Кучинський Волинь - Карпати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
21
хв
Португалія
21:45
Нідерланди
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук