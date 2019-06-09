Кучинський: Якщо Карпати грають у дербі, то трибуни повні, а якщо з Шахтарем – 2-3 тисячі

Голкіпер Карпат Максим Кучинський прокоментував матчі проти Волині за місце в УПЛ.

"Зустрічі з Волинню для нас – два фінали. У першому матчі обидві команди грали більш акуратно. Після рахунку 0:0 в першому матчі нам потрібно було обов'язково забивати, і ми це зробили. Потім пропустили, але я дуже радий за команду, що ми все-таки вийшли знайшли в собі сили забити ці два голи.

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Хотілося б кожен раз грати при заповненому стадіоні, як у цих двох матчах. Щоб не було поділу: якщо ми граємо дербі – трибуни повні, а якщо з Шахтарем або Олімпіком – 2-3 тисячі.

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Хоча в глибині душі я розумію, що ми самі в цьому винні. Команда невдало виступала протягом сезону, і вболівальники перестали приходити на стадіон", – цитує Кучинського офіційний сайт Карпат.