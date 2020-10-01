Голкіпер Колоса Владислав Кучерук провів перший поєдинок у складі нової команди в рамках 1/16 фіналу Кубка України.

Дебют воротаря у складі ковалівців видався успішним – Колос так і не пропустив від Прикарпаття та оформив мінімальну перемогу в Кубку України.

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Відзначимо, що Кучерук став одним із чисельних новачків Колоса у поточне трансферне вікно – разом з ним із Динамо перейшли Кравченко та Ісаєнко, а також Селезньов та Новак.

Додамо, що голкіпер так і не дебютував за основну команду Динамо, виступаючи лише за U-19. Найвищим досягненням Кучерука є перемога на молодіжному чемпіонаті світу-2019 у складі збірної України.

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