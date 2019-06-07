Кучерук та Різник можуть замінити Луніна в збірній України U-20, – директор академії Динамо

Директор академії Динамо Олександр Іщенко прокоментував ситуацію з голкіперами у збірній України U-20.

"Андрій Лунін потрібен першій збірній України, і крапка! Щось додавати тут, думаю, недоречно. Інтереси національної команди повинні бути понад усе.

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Кучерук та Різник можуть замінити Луніна. У них рівні шанси. Тренерський штаб команди, звичайно, краще знає, кому довірити місце в рамці. Зазначу тільки, що Кучерук має досвід гри за Динамо в Юнацькій Лізі УЄФА. Але в цілому, воротарська проблема – не найголовніша для збірної", – сказав Іщенко FootBoom.

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