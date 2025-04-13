"Звичайно, неприємно програвати такі матчі. Ми не заслуговували на поразку. Важкий матч вийшов. Якби ми забили першими – може, все було б по-іншому. Теж були моменти, могли пропустити. Плюс-мінус рівна гра була.

Курйозний автогол Аніагбосо у відеоогляді матчу Оболонь – Чорноморець – 1:0

Звичайно, хочеться передивитися, але... Не знаю, важко казати. Були суперечливі моменти в суддівстві, не буду коментувати дуже сильно їх, але хочеться трошки поваги до гравців, до команди, щоб вони лояльніше якось ставилися до нас.

Нічого не поробиш, треба це приймати. Звичайно, треба нам ще додавати, багато працювати, тому що в нас ще є шанси, і ми не будемо складати руки – я вам обіцяю. Ми будемо продовжувати боротися далі, бо ще є багато ігор. Так, складний у нас календар, але будемо знаходити сили.

Чи підтримали Аніагбосо після курйозного автогола? Так, звичайно. Так буває, але виходячи з цього – ми перемогли 1:0, нам 3 очки можна записати? (сміється, – прим.). Це життя, треба приймати, як воно є. Ми будемо продовжувати працювати. Я вам обіцяю – будемо боротися до кінця", – сказав Кучер у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, після 24-х турів Чорноморець йде у турнірній таблиці УПЛ на передостанній сходинці, випереджаючи Інгулець на два очки (однак у команди з Петрового є дві гри в запасі).

Оболонь здолала Чорноморець, здобувши другу перемогу поспіль – "моряки" досі в зоні вильоту