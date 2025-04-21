"Початок дуже непоганий від нас був, забили, десь могли ще зловити на контратаці, теж могли вирішити хід матчу, в принципі, забити 2-й.

Верес – Чорноморець – 2:1 – відео голів та огляд матчу УПЛ

Але, знаєте, може, десь злякалися, не повірили своєму щастю, трошечки багато віддали Вересу. Ті помилки, які допустили на початку 2-го тайму – не можна так було грати. Стандарт, не дограли з гравцем, пропустили м’яч.

А 2-й тайм – мені важко його коментувати. Не знаю, це треба з воротарями розбиратися, тому що то ми собі закидуємо, то ми за комірець такі отримуємо. Непотрібні голи були, скажемо так.

Звичайно, потім важко щось виправити. Верес – команда потужна, непогано захищається, фізично дуже потужна, скажемо так. Напівмоменти були, могли витиснути з них більше, але не вдалося. Звичайно, дуже сумно", – сказав Кучер в ефірі YouTube-каналу Футбол 360.

До слова, наразі Чорноморець перебуває в зоні вильоту турнірної таблиці УПЛ, посідаючи передостаннє місце з 18 балами.

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