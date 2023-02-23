"Те, що ми планували, те ми, в принципі, й робили – пресингували, тримали постійно команду суперника під тиском, і нам вдавалося їх накривати. Звичайно, що хотілося забити гол, і моменти були, могли забити, але фарт сьогодні був на боці АЕКа.

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Звісно, що хочеться більшого. Звичайно, що ми усі хотіли пройти далі і ще радувати усіх вболівальників єврокубковими іграми, але ми розуміємо, що це футбол, і такий є сьогодні результат. Звісно, що нам треба покидати Кошице. Тут гарні люди, які дуже добре нас прийняли, і ми дякуємо їм за допомогу у різних моментах, які були і у побуті, і у футбольному плані.

Сенс футболу у тому, що для перемоги треба забивати голи. Ми сьогодні до цього прагнули, і я не можу хлопцям у чомусь дорікнути. Але так, ми не забили, і це дуже сумно для нас. У Артема Довбика пошкодження, і ми вважаємо, що до наступної гри він вже буде готовий, будемо його чекати. Він лідер команди, і він нам потрібен", – цитує Кучера офіційний сайт СК Дніпро-1.

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