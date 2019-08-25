Кучер зламав ногу

Захисник Карпат Олександр Кучер вибув на тривалий термін через важку травму. Досвідчений центрбек на тренуванні отримав перелом ноги.

Новачок Карпат Олександр Кучер не допоможе львів'янам протягом тривалого часу. 36-річний екс-захисник збірної України зламав ногу. Про це повідомили в ефірі програми "Великий футбол" на телеканалі "Футбол 1". Детальнішої інформації про характер перелому наразі немає.

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Раніше наставник Карпат Олександр Чижевський повідомив, що Кучер вибув надовго через травму, отриману на тренуванні.

Нагадаємо, Кучер приєднався до Карпат кілька тижнів тому та провів лише один матч – проти Олімпіка, у якому "зелено-білі" здобули свою поки що єдину перемогу в чемпіонаті.

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