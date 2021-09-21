"Ми перемогли хорошу команду, так що лише позитивні емоції. Будемо сьогодні радіти. Цікава гра вийшла для уболівальників, для телеглядачів. Було, напевно, достатньо моментів гольових. Гра тримала в тонусі до останньої хвилини.

Гольовий дебют унікального англійця у відеоогляді кубкового матчу Металіст – Десна – 2:1

Ми у першому таймі багато хвилювалися, тому що не кожен день граємо з такою командою, з таким суперником. Багато браку в передачах. У перерві переговорили і трохи змінили це в нашу сторону.

Пропущений гол – низка помилок. Все-таки він залетів через брак в елементарній ситуації при передачі м'яча. Втратили м'яч, побігли в контратаку, отримали гол. Нічого страшного, бувають у всіх такі помилки. У перерві я заспокоїв хлопців, сказав, що не потрібно хвилюватися. Проти нас грають точно такі ж люди, як і ви. Треба впевненіше. Ми граємо вдома перед своїми вболівальниками.

Для Харріса ідеальний дебют вийшов. Це, напевно, знаменна для нього подія. Вийшов, практично першим дотиком забив гол. Але все одно, є помилки, потрібно буде йому притиратися, налагодити взаємодію. Надалі буде грати ще краще. Ми не дуже хотіли додатковий час. У нас ще є матчі в чемпіонаті, нам треба готуватися", – сказав Кучер в ефірі "Футбол 1".

Нагадаємо, Металіст, поступаючись після першого тайму 0:1, зумів по перерві переломити хід зустрічі з Десною і вирвав на останніх хвилинах путівку в 1/8 фіналу Кубка України.

Металіст прорвався в 1/8 фіналу Кубка України, вигризши перемогу у Десни завдяки голу на останніх хвилинах