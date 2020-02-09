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Кучер зіграв за команду з Другої ліги

12:24 705 Читать на русском
Кучер зіграв за команду з Другої ліги
Олександр Кучер / ФК Карпати

Екс-захисник збірної України Олександр Кучер перебуває у пошуках нової команди.

Екс-захисник Шахтаря, останньою командою якого були львівські Карпати, зіграв у спарингу проти Діназа за друголігову Чайку, повідомляє офіціний сайт вишгородського клубу.

Кучер: Схожа ситуація була у мене в Туреччині, але в Карпатах все виявилось ще гірше

Дебют екс-гравця збірної України вийшов доволі вдалим – за час його перебування на полі (а Кучер зіграв лише перші 45 хвилин), команда, яку він представляв, не пропустила. Натомість по перерві Діназ двічі забив і, як наслідок, святкував перемогу у матчі.

Нагадаємо, Кучер покинув Карпати наприкінці січня через затяжну кризу, яка охопила львівську команду. 37-річний футболіст раніше заявляв, що не має пропозицій від клубів УПЛ, однак є кілька запрошень з-за кордону.

У поточному сезоні Кучер зіграв лише 4 матчі, оскільки на початку сезону зламав ногу і довго відновлювався після травми.

Шахтар мінімально обіграв Вентспілс в останньому матчі на турецьких зборах

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Олександр Кучер Олександр Кучер Шахтар Шахтар Карпати Карпати Чайка Чайка Друга ліга Діназ Діназ Товариські матчі
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