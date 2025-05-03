– Календар Чорноморця на фініші чемпіонату виглядає жорстко: Шахтар, Ворскла, Динамо, Олександрія. Як ви оцінюєте шанси вашої команди на порятунок місця в УПЛ?

– Звичайно, ми адекватно все оцінюємо. Ситуація для нас досить непроста. Але зробимо усе можливе, аби залишити команду в Прем’єр-лізі.

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– Ситуацію ускладнює ще й перемога Інгульця над Зорею у перенесеному дограванні матчу. Чи стало це для вас сюрпризом?

– Все-таки там вже був результат 1:0 на користь Інгульця. Вони догравали один тайм і звісно, впродовж такого періоду часу простіше десь закритися, десь відбитися і вибігти у контратаку. За таких обставин утримати результат набагато легше, аніж виходити на матч при рахунку 0:0, – сказав Кучер в інтерв'ю Football.ua.

Нагадаємо, наразі Чорноморець посідає останнє, 16-те місце у турнірній таблиці УПЛ з 18-ма балами. Команда відстає від зони перехідних матчів на 5 очок.

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