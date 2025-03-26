Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер поділився очікуваннями від співпраці з Олександром Бабичем на чолі одеської команди.

"Співпраця з Олександром Бабичем на чолі Чорноморця (став спортивним директором клубу – прим.)? З Олександром багато років товаришуємо, знаємо один одного. У нас була розмова перед моїм призначенням. Він з розумінням поставився до того, що керівництво вирішило змінити тренера.

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Ми знайшли спільну мову і спільними зусиллями спробуємо виправити ситуацію, в якій опинився Чорноморець. Дай боже, наш тандем зможе все розрулити", – поділився Кучер у інтерв'ю Sport-express.ua.

Нагадаємо, 24 березня Олександр Кучер замінив Олександра Бабича на посаді головного тренера Чорноморця. Бабич же перейшов на посаду спортивного директора. Одесити ж посідають передостаннє, 15 місце, в турнірній таблиці чемпіонату України.

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