Кучер та його асистент підхопили коронавірус – поєдинок Метала проти Реал Фарми все ж відбудеться
Кучер та Призетко отримали позитивні результати тесту на коронавірус, інформує офіційний телеграм-канал Метала.
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Наразі обоє перебувають на самоізоляції, їхнє самопочуття у нормі – хвороба протікає безсимптомно. При цьому всі футболісти Металу здорові та готуються до поєдинку 2-го туру Другої ліги проти Реал Фарми. На гру "жовто-синіх" виведе асистент головного тренера Юрій Ушмаєв.
Зазначимо, що поєдинок Метала відбудеться сьогодні, 11 вересня, на стадіоні Сонячний у селищі П'ятихатки. Початок – о 17:00.
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