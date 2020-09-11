Головний тренер Метала Олександр Кучер та його асистент Олександр Призетко постраждали від сумнозвісної хвороби.

Кучер та Призетко отримали позитивні результати тесту на коронавірус, інформує офіційний телеграм-канал Метала.

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Наразі обоє перебувають на самоізоляції, їхнє самопочуття у нормі – хвороба протікає безсимптомно. При цьому всі футболісти Металу здорові та готуються до поєдинку 2-го туру Другої ліги проти Реал Фарми. На гру "жовто-синіх" виведе асистент головного тренера Юрій Ушмаєв.

Зазначимо, що поєдинок Метала відбудеться сьогодні, 11 вересня, на стадіоні Сонячний у селищі П'ятихатки. Початок – о 17:00.

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