Наставник СК Дніпро-1 Олександр Кучер став одним із потерпілих від дій злочинної групи.

На Закарпатті були затримані двоє чоловіків, які здійснювали крадіжки з приватних будинків у Закарпатській області, повідомляє Українська правда з посиланням на офіс Генпрокурора.

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Однією з жертв крадіїв став тренер СК Дніпро-1, колишній гравець національної збірної України та Шахтаря Олександр Кучер. З його будинку викрали значну кількість коштовних речей та гроші. Загалом крадії завдали потерпілим понад 500 тисяч доларів збитків.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Слідство триває.

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