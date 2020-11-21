"Перемога в Кубку УЄФА. Було жорстко. Відразу після матчу ми переночували в Стамбулі. В готелі з командою і з дружинами футболістів святкували, випивали, адже перемога в Кубку УЄФА – серйозна подія. Був буквально повний карт-бланш, але дуже п'яних не було.

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Вранці прилетіли в Україну. Була така зустріч в аеропорту, дуже багато людей. Саня Кучер переплутав таксі з патрульною машиною і поїхав нею додому. Стояла патрульна машина, стежила за громадським порядком. Саня підійшов: "Мені треба додому". – "Немає питань, поїхали". Людина красиво поїхала. Було таке. Коли можна було – всі розуміли. Було свято для людей, для Донецька, для України", – сказав Федецький в інтерв'ю Youtube-каналу ОтДушиВДушу.

Нагадаємо, Шахтар у сезоні 2008/2009 здобув перемогу у Кубку УЄФА, перемігши у фіналі Вердер з рахунком 2:1. Після цієї кампанії турнір перейменували на Лігу Європи.

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