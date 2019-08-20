Кучер розповів, чим йому імпонують Карпати

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Бешикташ активізувався в трансфері Коноплянки: покращена пропозиція, рішення Шальке та можлива дата дебюту в ТуреччиніНімеччина — 19 серп 3515
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