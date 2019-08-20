Кучер розповів, чим йому імпонують Карпати

Захисник Карпат Олександр Кучер розповів, що перед командою стоїть завдання потрапити до першої шістки.

"В УПЛ нічого не змінилося. М'яч круглий, поле зелене. Продовжуємо грати в футбол. Поки готовий грати, приємно повернутися в Україну, грати вдома, перед своїми вболівальниками.

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Мені подобається, що Карпати – команда, яка хоче рости, розвиватися, стоїть завдання потрапити до першої шістки. Тут молоді хлопці, голодні до перемог", – передає слова Кучера програма Футбольний формат на телеканалі Еспресо.

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