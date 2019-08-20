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ВУЛВЕРХЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ФІЛІППЕ КОУТІНЬЮ ТРАНСФЕРИ ДИНАМО

Кучер розповів, чим йому імпонують Карпати

06:30 764 Читать на русском
Кучер розповів, чим йому імпонують Карпати
Олександр Кучер / Карпати

Захисник Карпат Олександр Кучер розповів, що перед командою стоїть завдання потрапити до першої шістки.

"В УПЛ нічого не змінилося. М'яч круглий, поле зелене. Продовжуємо грати в футбол. Поки готовий грати, приємно повернутися в Україну, грати вдома, перед своїми вболівальниками.

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Мені подобається, що Карпати – команда, яка хоче рости, розвиватися, стоїть завдання потрапити до першої шістки. Тут молоді хлопці, голодні до перемог", – передає слова Кучера програма Футбольний формат на телеканалі Еспресо.

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Олександр Кучер Олександр Кучер Карпати Карпати
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