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Кучер розпочав перемовини з Кайсеріспором щодо розірвання контракту

11:46 239 Читать на русском
Кучер розпочав перемовини з Кайсеріспором щодо розірвання контракту
Олександр Кучер / фото ФК Кайсеріспор

Захисник Кайсеріспора Олександр Кучер твердо налаштований покинути свій нинішній клуб.

За інформацією Команда1, українець вирішив покинути команду після зміни тренера та вже розпочав переговори щодо розірвання контракту з керівниками турецького клубу.

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З приходом нового тренера Кучеру дали зрозуміти, що він не входить у плани наставника і буде змушений шукати новий клуб.

До слова, Кучер нещодавно продовжив контракт з турецьким клубом ще на рік.

Відзначимо, що у складі Кайсеріспора також виступає український нападник Артем Кравець.

Нагадаємо, Олександр покинув Шахтар по завершенні сезону 2016/17 на правах вільного агента та став гравцем Кайсеріспора.

Кравець забив гол п'ятою у матчі Кайсеріспора

Теги
Українці за кордоном Трансфери Кайсеріспор Кайсеріспор Олександр Кучер Олександр Кучер Туреччина
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