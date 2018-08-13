Кучер розпочав перемовини з Кайсеріспором щодо розірвання контракту

Захисник Кайсеріспора Олександр Кучер твердо налаштований покинути свій нинішній клуб.

За інформацією Команда1, українець вирішив покинути команду після зміни тренера та вже розпочав переговори щодо розірвання контракту з керівниками турецького клубу.

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З приходом нового тренера Кучеру дали зрозуміти, що він не входить у плани наставника і буде змушений шукати новий клуб.

До слова, Кучер нещодавно продовжив контракт з турецьким клубом ще на рік.

Відзначимо, що у складі Кайсеріспора також виступає український нападник Артем Кравець.

Нагадаємо, Олександр покинув Шахтар по завершенні сезону 2016/17 на правах вільного агента та став гравцем Кайсеріспора.

Кравець забив гол п'ятою у матчі Кайсеріспора