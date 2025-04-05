"Ми могли більше забити, але й одного гола достатньо. Сьогодні був один колектив на полі, всі боролися і мені дуже сподобалося. Намагатимемося і робитимемо все, щоб залишити Чорноморець в УПЛ.

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Гра Ракицького? Він вийшов в основі, але ми розуміли, що весь матч не зіграє, і це була запланована заміна. Відпрацював як слід: в обороні у нас нуль, а в атаці допоміг асистом. Приємно, що Ярослав повернувся та допомагає нам. Досвідчений гравець, всі його поважають і прислухаються до нього", – заявив Олександр Кучер на прес-конференції після матчу.

Нагадаємо, що Ярослав Ракицький покинув донецький Шахтар влітку 2024 року й з того часу перебував у статусі вільного агента. Вже весною 2025 року 35-річний захисник вирішив повернутися в футбол і підписав контракт з Чорноморцем. Гра проти ЛНЗ стала другим офіційним матчем Ракицького за "одеситів".

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