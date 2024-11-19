Колишній тренер дніпрян Олександр Кучер зізнався, що зацікавлений у поверненні до роботи в УПЛ.

"Я також читав цю новину, але зі мною щодо цього ніхто не розмовляв. Я про це нічого не знаю.

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З агентом Олексієм Люндовським та Євгеном Красніковим теж не спілкувався. Але попрацювати було б цікаво, чому ні", – сказав Кучер у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Кучера був СК Дніпро-1, який він покинув 20 серпня 2023 року. Серед претендентів на тренерське крісло в ЛНЗ також називають Романа Григорчука, Желько Любеновіча та Младена Бартуловіча.

ЛНЗ після 13-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на шостій сходинці. Нинішній наставник черкасців Андрес Карраско очолив команду у червні 2024 року, підписавши угоду на один рік.

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