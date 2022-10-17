"Ми грали сьогодні проти команди, яка дуже гарно обороняється і добре діє на контратаках, тому нам було важко. Але ми здобули вольову перемогу – усі хлопці молодці! Вони віддали усі сили, забили переможний гол, і я хочу їм подякувати за їх характер – молодці! Команда суперника дуже агресивно грала в обороні, були вилучення, а це все дає багато емоцій. Тому такий матч і вийшов.

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Чому багато легіонерів пропустили гру? Там різні були причини. Комусь треба було зробити паспорт, а в інших переживали родини через ситуацію в України, боялися загрози їх життю, тому деякі побоялися поїхати на гру. Що буде далі? Вони повинні приєднатися до нас в Ужгороді, де ми з ними і будемо розмовляти.

Вихід Логінова в кінці? Звісно, що вибір був свідомий. Суперник повністю увійшов в свій штрафний майданчик, і нам там потрібні були високі хлопці. Ми випустили Сергія – нашого джокера, скажемо так, і він нам дав сьогодні результат, за що ми йому дуже дякуємо – він молодець! Загалом усі хлопці, що вийшли на заміни підсилили гру. Зараз ми набрали три очки і будемо рухатися далі. Як би нам важко не було, але в кожному матчі будемо намагатися перемагати", – поділився Кучер у коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Додамо, що СК Дніпро-1 вирвав перемогу над Рухом (3:2) – львів'яни догравали матч удев'ятьох. СК Дніпро-1 продовжує очолювати УПЛ, вигравши усі свої 6 матчів, тоді як Рух залишився тринадцятим з 4 очками в активі.

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