Вже найближчим часом колишній наставник СК Дніпро-1 знову повернеться до роботи. Але не в Металісті, як очікувалося.

Після відставки Олександра Ковпака фаворитом на призначення головним тренером ЛНЗ був Олег Дулуб, останнім місце роботи якого був Львів. Але новим наставником черкаської команди стане не він, а Олександр Кучер, стверджує ВЗБІРНА.

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За інформацією джерела, ключову роль у цьому відіграв агент Артема Довбика Олексій Люндовський. Саме він відповідає за селекцію в ЛНЗ і переконав керівництво клубу віддати перевагу Кучеру, а не Дулубу.

Нагадаємо, після вильоту з Кубка України ЛНЗ відправив у відставку Олександра Ковпака, який вивів команду в УПЛ. Олександр Кучер покинув СК Дніпро-1 після поразки від Оболоні.

У 5-ти матчах УПЛ черкаська команда набрала лише 3 очки – 1 перемога і 4 поразки. ЛНЗ розташовується на 14-му місці турнірної таблиці – нижче тільки Минай і Верес.

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