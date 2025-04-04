Чорноморець офіційно оголосив про приєднання Олександра Призетка до клубу.

Чорноморець відправив одразу кількох футболістів у дубль – Кучеру не підійшли ще троє гравців

Українським вболівальникам Призетко добре відомий завдяки своїм виступам за Металіст та Динамо. Його кар'єра включає ігри в Лізі Чемпіонів та матчі за збірну України. Як тренер, він працював з Металістом, Металістом 1925 та житомирським Поліссям.

Нагадаємо, 24 березня Олександр Кучер замінив Олександра Бабича на посаді головного тренера Чорноморця. Бабич же перейшов на посаду спортивного директора.

Додамо, що наразі одесити посідають останнє, 16-те місце у турнірній таблиці чемпіонату України. В доробку підопічних Олександра Кучера 15 очок.

Карпати розтрощили Чорноморець у дебютному матчі Кучера – хет-трик Бруніньйо, камбек Ракицького, "моряки" йдуть на дно