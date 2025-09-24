"Розпочну з того, що мені важко оцінити рівень Південної Кореї чи Панами та Парагваю. До речі, у панамців є наш гравець – Анель Райс (опорний півзахисник Чорноморця, – прим.). Якщо судити за ним, то він кваліфікований гравець. Якщо й решта його партнерів по збірній не поступаються йому за рівнем майстерності, то з цією збірною точно буде непросто.

Як ніяк, а на Мундіаль зазвичай потрапляють найкращі збірні. Та на такому турнірі прохідних матчів не буде. Щодо того, що вихід з групи – завдання-мінімум, погоджуюсь, дуже сподіваюсь, що у своєму квартеті українці посядуть одне з перших двох місць", – поділився Кучер в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2025 серед команд U-20 проходитиме з 27 вересня до 19 жовтня в Чилі. На груповій стадії збірній України доведеться зіграти зі збірними Південної Кореї (27 вересня), Панами (30 вересня) і Парагваю (3 жовтня).

