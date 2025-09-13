Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер висловився про новачка "моряків" Євгена Хачеріді та назвав завдання команди на сезон.

– Щодо запрошення Хачеріді: як взагалі виникла така ідея, адже він давно не грав на професіональному рівні?

– Євген дуже непогано виглядає і зараз, навіть не бачу, що тут можна сказати ще. Він дуже нам допомагає, це професіонал і він в хорошій формі.

– Завдання Чорноморця на цей сезон – повернутися до УПЛ?

– Перемагати у кожній грі, – сказав Кучер в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, у серпні Чорноморець оголосив про підписання 38-річного захисника Євгена Хачеріді. Раніше Євген працював селекціонером київського Динамо.

До слова, наразі Чорноморець посідає друге місце у урнірній таблиці Першої ліги. Підопічні Олександра Кучера набрали 13 очок після п'яти турів.

