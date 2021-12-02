Головний тренер харків'ян Олександр Кучер розповів, що не повністю задоволений грою своїх підопічних у першій частині сезону другого за престижністю дивізіону України.

"Результат непоганий, але могло бути й краще. Напевно, десь була розслабленість. У нас був гарний період, де обіграли нашого конкурента за вихід в УПЛ, і виграли в Кубку України.

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Після цього були невдалі матчі, оскільки дехто подумав, що вже завдання виконане і всіх спокійно обіграємо", – резюмував Кучер в ефірі ТК Футбол.

Металіст завершив першу частину сезону лідером Першої ліги, зазнавши лише одної поразки. Перевага над Кривбасом, який йде другим, складає аж 11 залікових балів.

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