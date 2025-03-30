"Чорноморець має бути в УПЛ. Я не боюся цього виклику, бо хочу залишити команду в Прем’єр-лізі. Ракицький ще був не готовий. Однак він непогано вийшов. У нього ще немає тих кондицій, які б ми хотіли.

Хет-трик Бруніньйо та змазаний дебют Кучера з Ракицьким у відеоогляді матчу Карпати – Чорноморець – 4:0

Те, що ми бачили в першому таймі – ми так і планували грати. Однак випадковість призвела до двох пенальті, тож це надломило команду. Важко в роздягальню отримувати два не потрібні одинадцятиметрові. Відразу скажу, що це два чистих пенальті", – заявив Олександр Кучер в інтерв'ю прес-службі Карпат.

Нагадаємо, що матч проти львівського клубу був дебютним для Олександра Кучера на чолі одеситів. До цього він тренував Метал, а також СК Дніпро-1, який покинув у 2023 році.

Карпати розтрощили Чорноморець у дебютному матчі Кучера – хет-трик Бруніньйо, камбек Ракицького, "моряки" йдуть на дно