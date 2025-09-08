– Ви ризикнули випустити кількох новачків. Дуже приємно було бачити молодого Герича, про якого навіть багато хто не чув ще минулого тижня. Сьогодні він вийшов досить рано, мав багато часу. Ми бачили, як публіка зустрічала Хачеріді. Та й наш новий іноземець уже гольовою передачею відзначився. Наскільки ви були впевнені, що люди, які щойно приєдналися до команди, добре виявлять себе? Як ви оціните їхню гру?

– Герич потренувався з нами, вже три тренування він був. Я побачив – там багато не треба дивитися, щоб зрозуміти, футбольний гравець чи ні. Все можна зрозуміти після кількох дотиків до м'яча. Він прийшов, хоче грати, хоче прогресувати – це нам підходить.

Хачеріді з нами вже 3-й тиждень, він працює, набирає кондиції. Думаю, десь найближчим часом вже бачитимемо його і в стартовому складі.

За Луїфером теж я не бачу огріхів… Людина грала у Прем'єр-лізі, забивала. Десь на нього зараз там не розраховують, він виявив бажання допомогти нам.

Я ж говорю, якщо люди хочуть грати у футбол – вони виходять і грають, роблять результат. У них сьогодні все вийшло. Вони вийшли та додали у грі, зробили результат, – заявив Олександр Кучер на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, що в матчі 5-го туру Чорноморець переміг Фенікс-Маріуполь (2:0). Одесити, маючи у своєму доробку 13 очок, посідають перше місце в турнірній таблиці Першої ліги.

