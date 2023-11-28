– Артем Довбик здивував вас своїми успіхами у Жироні?

– Я розумів, що йому там буде тяжко спочатку. Артем цілеспрямований хлопець. Він може працювати. Тим паче, він давно хотів поїхати за кордон грати. Якби ще затримали його, потім було б важче. Він розкрився, у нього бажання ще більше. Хоче грати, він має інші емоції там. Стадіони, арени заповнені, люди ходять. Видно, як він окрилюється, біжить. Є міць. Молодець, бажаю йому лише успіхів. Можливо, це не останній його перехід. Наступним незабаром може бути європейський гранд.

Довбик сам розкрив терміни своєї відсутності – проблема виникла ще в збірній України

‒ Дедалі більше інформації про те, що до Довбика виявляють інтерес клуби навіть сильніші за Жирону. Потягне?

‒ Дай Боже, щоб у нього все вийшло. Бажаю лише успіхів. Щоб перейшов у нову команду, і в нього все виходило. Вигравав трофеї, – сказав Кучер в інтерв'ю порталу Український футбол.

Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик у 14-ти матчах за Жирону забив 7 голів і віддав 5 асистів. Наразі Жирона йде на другій сходинці турнірної таблиці, відстаючи від Реала за додатковими показниками – обидві команди мають по 35 турнірних пунктів після 14 зіграних матчів.

Гол Циганкова не врятував Жирону від нічиєї з Атлетіком – каталонці без Довбика втратили шанс обійти Реал