– Олександре Миколайовичу, чи правда, що Чорноморець цікавиться Євгеном Хачеріді?

– Так.

– Це ваша ініціатива запросити наддосвідченого оборонця до своєї команди?

– Моя. Зідзвонилися якось, я запропонував йому доєднатися до Чорноморця, й він сказав: "А чому б і ні?" Мовляв, сили ще є, хоче пограти, сказав Євген мені. Тож, чому б і не спробувати? Тоді я прямо сказав – приїжджай, чекаємо.

А ще, знаєте, відкрию вам невеличку таємницю: я хотів Хачеріді забрати до себе у команду ще коли тренував СК Дніпро-1, але… не вийшло тоді.

– То Євген вже на базі Чорноморця у Совіньйоні?

– Поки ні. Скоро буде. Приїде, поговоримо ще раз віч-на-віч, побачимо, у якому він стані. Однак те, що я чув від колег, – він у хорошій формі, навички й професіоналізм не розгубив. Такий, як і в найкращі часи.

– Якщо Євген дійсно ще має порох у порохівницях, то в Чорноморці може утворитися дуже потужна пара центральних захисників Хачеріді-Ракицький, як колись у національній збірній України. Просто шах і мат буде для всіх нападників із команд Першої ліги!

– А так ще й Кучер бутси скоро зніме. Жартую, звісно ж, – резюмував Кучер у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Хачеріді розпочинав кар'єру в мелітопольському Олкомі, після чого виступав за запорізький Металург, луцьку Волинь, київське Динамо, грецький ПАОК, білоруське Динамо Брест та аматорський Штурм.

