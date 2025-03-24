Одеський клуб офіційно повідомив про призначення 42-річного фахівця новим керманичем команди.

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"Щодо завдань, то тут немає жодного секрету, тому що всі розуміють, що Чорноморець має бути в еліті українського футболу. Команда з великою історією. Звичайно, хочеться, щоб вона залишилась в УПЛ. З кимось з гравців я знайомий, з кимось на тренуванні більше познайомимось, побачимо, в якому вони функціональному стані та ментальному. Тому що треба багато попрацювати, щоб вивести хлопців на той рівень, на який нам потрібно. Це, мабуть, виклик для мене. Чому я не можу спробувати прийняти його? Будемо робити все можливе, щоб досягти потрібного результату", – цитує нового наставника офіційний канал Чорноморця в Telegram.

Також з Олександром Кучером на клубну базу приїхали його майбутні помічники Тарас Гвоздик та Владислав Бурлака. Вони замінять тренерський штаб Олександра Бабича. Додамо, що наразі Чорноморець посідає 15-те місце у турнірній таблиці УПЛ.

Олександр Кучер відомий своїми виступами за Шахтар та збірну України. У 2020-2022 роках він очолював харківський Металіст, який зумів вивести у Прем'єр-лігу. У 2022 році став головним тренером СК Дніпро-1, з яким здобув срібні медалі чемпіонату України сезону 2022/23. Кучер покинув дніпрян 20 серпня 2023 року і з того часу залишався без роботи.

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