"Мені дуже сподобалася гра Шахтаря, особливо перший тайм. Загалом "гірники" дуже впевнено та потужно виглядали протягом 70-75 хвилин. Команда накривала суперника, бігла вперед. Було помітно, що хлопці мали хороший настрій, тому на полі був присутній справжній колектив.

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Вони агресивно пресингували, вступали у контрпресинг, діяли компактно, створили чимало моментів. Я очікував, що Шахтар переможе, але треба віддати належне Янг Бойз. Це міцна та потужна команда. Наприкінці матчу завдяки своїй фізиці вони притиснули Шахтар, змусивши нас понервувати. Шахтар добре відреагував на пропущений гол, не знітився. Наприкінці матчу "гірники" просіли фізично. Було помітно, що гравці достатньо втомилися. Але загалом перемога Шахтаря є абсолютно закономірною.

Найкращий гравець матчу? Судаков! Він зробив собі хайлайти у цій грі. Дуже потужна гра від нього в командному та індивідуальному плані. Він загострював і це принесло свої плоди – віддав результативну передачу на Зубкова і забив ефектний та, найважливіше, переможний гол", – сказав Кучер у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Шахтар здолав Янг Бойз з рахунком 2:1, здобувши дебютну перемогу у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів.

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