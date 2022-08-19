"Ми ретельно готувалися, для нас це була перша офіційна гра, а крім того це була перша єврокубкова гра і для мене, і для багатьох хлопців. Ми казали, що у нас будуть помарки, і вони можуть бути для нас плачевні, адже це вже інший рівень, ніж ті команди, проти яких ми грали на зборах під час підготовки. Так воно і вийшло. Не вистачило концентрації, можливо досвіду єврокубкового і через це у першому таймі було важкувато.

Невдалий дебют Кучера у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – АЕК Ларнака – 1:2

Але у перерві поговорили, випустили вперед Артема Громова, і вже стало набагато краще виходити в атаці. У нас були хороші моменти, могли забивати і не один, і не два голи. Могли і виграти, і програти – але це футбол. Було видно у хлопців бажання, що вони прагнули перемагати і здобувати позитивний результат. Ось це мені сподобалося у другому таймі.

Атмосфера на стадіоні? Було дуже приємно грати. Чудова атмосфера, хочу подякувати вболівальників, які прийшли на матч і нас весь час підтримували. Нам це дуже сподобалося, їм велике спасибі", – цитує Кучера офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, у першому номінально домашньому поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги Європи дніпряни поступились кіпрському АЕКу з рахунком 1:2. Матч-відповідь відбудеться 25 серпня.

СК Дніпро-1 програв АЕКу в першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи – Сваток забив у свої та чужі ворота