Головний тренер дніпрян Олександр Кучер пожартував щодо того, кого б з учасників Мундіалю в Катарі хотів би бачити у своїй команді.

"Думаю, Мбаппе своєю грою та голами довів, що здатний посилити СК Дніпро-1.

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Нам якраз потрібне посилення на цю позицію", – сказав Кучер в інтерв'ю виданню Український футбол.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 пішов на зимову паузу на першій сходинці турнірної таблиці УПЛ, випереджаючи Шахтар на 5 очок. Мбаппе зі збірною Франції став срібним призером ЧС-2022 і завоював титул найкращого бомбардира турніру.

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