Кучер хоче покинути Кайсеріспор, – ЗМІ

Україна — 22:00 2554
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Динамо – Шахтар: продовження серії Хацкевича, нестабільний Пятов та хороші перспективи чемпіонської гонки
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Динамо – Шахтар – 1:0 – онлайн-відеотрансляція матчу 3-го туру УПЛ – як це булоУкраїна — 21:05 4607
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"Підітріться своїм регламентом" – фанати Динамо провели флешмоб проти ФФУУкраїна — 20:36 1005
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Динамо – Шахтар: кияни знову не потисли руку Жуніору МораєсуУкраїна — 19:20 1794
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