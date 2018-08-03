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Кучер хоче покинути Кайсеріспор, – ЗМІ

20:27 913 Читать на русском
Кучер хоче покинути Кайсеріспор, – ЗМІ
Олександр Кучер і Самір Насрі / ФК Кайсеріспор

Захисник Кайсеріспора Олександр Кучер прагне покинути свій нинішній клуб.

За інформацією Kayseritempo.org, 36-річний захисник хоче покинути Кайсеріспор та вже повідомив про це керівництву турецького клубу.

Кучер попросив знайти йому новий клуб відразу після завершення зборів команди.

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У складі Кайсеріспора українець відіграв 28 поєдинків.

До слова, Кучер нещодавно продовжив контракт з турецьким клубом ще на рік.

Нагадаємо, Олександр покинув Шахтар по завершенні сезону 2016/17 на правах вільного агента та став гравцем Кайсеріспора.

Відзначимо, що у складі Кайсеріспора також виступає український нападник Артем Кравець.

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Теги
Кайсеріспор Кайсеріспор Олександр Кучер Олександр Кучер Туреччина
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