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Кубок України: жеребкування третього попереднього етапу відбудеться 31 серпня

15:49 158 Читать на русском
Кубок України: жеребкування третього попереднього етапу відбудеться 31 серпня
Учасник Кубка України ФК Минай / соцмережі

31 серпня будуть визначені пари третього попереднього етапу Кубка України.

На даний момент визначено 19 команд, які будуть брати участь у третьому попередньому етапі Кубка України. Серед них 6 представників Прем'єр-ліги: Олександрія, Карпати, Олімпік, Арсенал, Десна, Чорноморець. Ще 6 клубів представляють Першу лігу: Волинь, Зірка, Миколаїв, Суми, Інгулець, Металіст 1925. Та 7 клубів Другої ліги: Нива, Мир, Гірник, Минай, Черкащина-Академія, Калуш, Кристал.

Кубок України: Металіст 1925 переміг Оболонь-Бровар, Колос поступився Інгульцю

Крім цих команд участь у третьому попередньому етапі Кубка України братиме переможець пари СК Дніпро-1 – Металург, матч було перенесено на 19 вересня.

Базова дата матчів третього попереднього етапу Кубка України – 26 вересня, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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