Кубок України, жеребкування 3-го попереднього раунду: в боротьбу вступають клуби УПЛ – онлайн-трансляція

Сьогодні, 28 серпня, в Будинку футболу відбудеться жеребкування 3-го попереднього раунду Кубка України 2019/20. Пряму трансляцію жеребкування можна переглянути на "Футбол 24".
Жеребкування третього попереднього раунду Кубка України розпочнеться о 13:00 в Будинку футболу у Києві. У церемонії візьмуть участь головний тренер збірної України серед ветеранів Анатолій Дем’яненко та асистент головного тренера юнацької збірної України U-18 Єгіше Мелікян.
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На цій стадії турніру зіграють переможці 2-го попереднього раунду Кубка України, одеський Чорноморець та 7-12 команди УПЛ, інформує офіційний сайт УАФ.
Матчі 3-го попереднього раунду пройдуть 25 вересня (базова дата).
Жеребкування 3-го попереднього раунду Кубка України, онлайн-трансляція