УАФ на своєму офіційному сайті опублікувала розклад поєдинків, які визначать подальших учасників турніру.

Кубок України: результати жеребкування 1-го етапу – Карпати Львів та інші команди дізналися суперників

4 серпня

Карпати (Львів) – АФСК Київ. Львів, стадіон "Україна" – 18:00.

Фенікс (Підмонастир, Львівська обл.) – Мункач (Мукачево). Підмонастир, стадіон "Фенікс-Арена" – 16:00.

Лівий Берег (Київ) – Полтава. Київ, стадіон "Лівий Берег" – 18:00.

Скорук (Томаківка, Дніпропетровська обл.) – Тростянець (Сумська обл.). Нікополь, стадіон "Електрометалург" – 17:00.

Олімпія (Савинці, Полтавська обл.) – Любомир (Ставище, Київська обл.). Полтава, стадіон "Локомотив" – 17:00.

Нагадаємо, ця стадія турніру, як і всі наступні, складається з одного поєдинку. У другому попередньому етапі візьмуть участь команди Першої та Другої ліг (39 клубів), а також п’ять переможців першого етапу.

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