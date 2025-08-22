В 1/32 фіналу братимуть участь 8 аматорських команд – переможців кваліфікаційного раунду, 32 команди ПФЛ (по 16 із Першої та Другої ліг), 4 представники ААФУ та 12 команд Прем'єр-ліги.

Пенуел віддав Карпатам право зіграти матч Кубка України вдома

Сьогодні, в рамках Кубка України аматорський Маяк зіграє з першоліговим Металістом, сумська Вікторія побореться проти Ворскли, Інгулець зіграє з Карбоном, а представник УПЛ Колос зустрінеться з Локомотивом. Пряму трансляцію поєдинків можна переглянути на YouTube-каналі УПЛ ТБ, або у цій новині на Футбол 24.

13:00. Маяк (Сарни, Рівненська обл.) – Металіст (Харків)

13:00. Вікторія (Суми) – Ворскла (Полтава)

15:30. Карбон (Черкаси) – Інгулець (Петрове, Кіровоградська обл.)

17:30. Локомотив (Київ) – Колос (Ковалівка, Київська обл.)