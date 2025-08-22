Кубок України, 1/32 фіналу

Маяк – Металіст – 0:2

Голи: Дігтяр, 16, 55

Вилучення: Порох, 43

Вікторія – Ворскла – 1:0

Гол: Шпирьонок, 24

Вилучення: Шершень, 90

Карбон (Черкаси) – Інгулець (Петрове, Кіровоградська обл.) 15:30

Локомотив (Київ) – Колос (Ковалівка, Київська обл.) 17:30

Пенуел віддав Карпатам право зіграти матч Кубка України вдома

Металіст відкрив рахунок проти аматорського Маяка – Дігтяр зі штрафного пробив точно у дев'ятку. Незабаром Дігтяр міг забивати вдруге, але цього разу м'яч пролетів поруч зі стійкою. Харків'яни продовжували створювати моменти, але свою команду неодноразово рятував кіпер Маяка Тимошицький.

На 43-й хвилині Металіст залишився в меншості після того, як захисник Богдан Порох отримав другу жовту картку. Але навіть вдесятьох у клубу Першої ліги виникали небезпечні моменти. Один з таких мав Мезюк, який бив головою з убивчої дистанції, але у ворота не влучив.

Металіст зміг забити другий гол під час контратаки. Цвіренко отримав пас на вільний простір, прострілив у штрафний, гравці суперників не змогли вибити м'яч, чим скористався Дігтяр. Надалі харків'яни спокійно довели гру до перемоги.

Вікторія забила першою у матчі проти Ворскли. Шпирьонок отримав пас в штрафному, проштовхнув м'яч далі та пробив повз кіпера. Попри те, що Ворскла наразі лідирує у Першій лізі, команда з Сум ні в чому не поступалася супернику та більше атакувала.

Наприкінці основного часу Ворскла заробила небезпечний штрафний. Захисник полтавців Михайло Шершень активно сперечався з арбітром після фолу, внаслідок чого отримав другу жовту картку. Тим не менш, штрафний удар гравець Ворскли пробив невдало, влучивши у стінку. Наприкінці матчі гості намагалися закидати м'яч вперед, для того, щоб зрівняти рахунок, але оборона Вікторії зіграла надійно.

В підсумку, клуб з Сум доволі несподівано вибиває Ворсклу з поточного розіграшу Кубка України.