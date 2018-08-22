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Кубок України: Волинь вирвала перемогу у Таврії, Зірка здолала Кремінь

20:05 444 Читать на русском
Кубок України: Волинь вирвала перемогу у Таврії, Зірка здолала Кремінь
ФК Минай

Сьогодні відбулися поєдинки другого попереднього етапу Кубку України сезону-2018/2019.

У третьому попередньому етапі зіграють 20 команд: 14 переможців другого попереднього етапу та шість команд УПЛ, які згідно з рейтингом станом на початок сезону посідали місця із сьомого по 12-е. Жеребкування відбудеться 31 серпня.

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Кубок України, другий попередній етап

Минай – Прикарпаття – 3:1

Черкащина-Академія – Рух – 3:1

Калуш – Авангард – 1:1 (дод. час 2:1)

Таврія – Волинь – 1:1 (дод.час 2:3)

Кремінь – Зірка – 1:2

Балкани – Миколаїв – 0:1

Кристал – Агробізнес – 1:1 (пен. 4:2)

Нива В – Гірник-Спорт – 2:1

Вікторія – Мир – 1:1 (пен. 2:3)

Лебедин – Гірник – 1:1 (пен. 2:4)

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