Буковина та Вікторія зустрілись у битві за путівку в півфінал Кубка України 2024/25. Результат та огляд матчу читайте в цій новині на "Футбол 24".

Кубок України 2024/25, 1/4 фіналу

Буковина – Вікторія – 2:1

Голи: Тищенко, 4, Безуглий, 84 – Шинкаренко, 59, (аг.)

Стадія чвертьфіналу Кубка України розпочалась зустріччю Буковини та Вікторії. Обидва клуби є представниками Першої ліги, тож ми в будь-якому випадку гарантовано отримали б команду з Першої ліги у півфіналі турніру. Цей випадок став би восьмим в історії Кубка України. Уже на 4-й хвилині заявку на перемогу зробила Буковина: після розіграшу кутового Тищенко в падінні головою вгатив м'яч у сітку воріт.

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Після цього можна пригадати хіба що проблеми з трансляцією – десь хвилин 5 цієї зустрічі пропустили глядачі онлайн. Втім, цікавого аж до кінця першого тайму було обмаль, тож команда з Чернівців завершила половину з мінімальною перевагою.

Другий тайм почався з тимчасових негараздів із трансляцією, а на 58-й хвилині Вікторія зрівняла рахунок. Після подачі зі штрафного з лівого флангу м'яч влучив у груди Шинкаренку та опинився у воротах. Захисник намагався у підкаті вибити м'яч, але так і не встигнув – 1:1! Фанати Буковини активно підтримували своїх улюбленців, навіть влаштували піротехнічне шоу – незвично для нинішніх умов.

Здавалось, що гра перейде в овертайми, але ще один стандарт вирішив долю зустрічі. Кольцов навісив з кутового, скидка головою на ближню стійку, де Безуглий замкнув з кількох метрів – 2:1! Вікторія влаштувала фінальний штурм, але Буковина втримала переможний рахунок та вперше у своїй історії вийшла до півфіналу Кубка України!