ЛНЗ та СК Дніпро-1 дізнались місце та дату проведення матчу в рамках 1/8 фіналу Кубка України.

Поєдинок ЛНЗ – СК Дніпро-1 відбудеться 1 грудня на стадіоні Дніпро-Арена, початок зустрічі о 19:00, повідомляє офіційний сайт дніпрян.

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Зазначимо, що матч був запланований на 28 жовтня, проте був перенесений через спалах коронавірусу у складі ЛНЗ.

Додамо, що у цій зустрічі визначиться доля останньої путівки до 1/4 фіналу Кубка України. Орієнтовна дата чвертьфіналів – 2 березня.

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